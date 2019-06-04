Нацбанк посчитал, сколько у украинцев платежных карт

Количество платежных карт в Украине в первом квартале выросло до 62 миллионов штук.

Количество платежных карт в Украине в первом квартале 2019 года выросло на 4% - до 61,8 миллиона штук.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, 60% из этих карт - активные платежные карты.

По информации регулятора, количество бесконтактных активных платежных карт за этот период выросло на 15% - до 4,5 миллиона штук, то есть, каждая восьмая активная платежная карта в Украине является бесконтактной.

Также в НБУ сообщили, что по результатам первого квартала доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%, что на 5 п.п. больше показателя по итогам 2018 года.

Наибольшее количество безналичных операций, или почти 50%, осуществлялось с использованием платежных терминалов.

Справка УНИАН. В 2018 году держатели платежных карт украинских банков провели 3,9 миллиарда операций, что на 26,7% больше показателя 2017 года, а объем таких операций вырос на 35,4% - до 2,877 триллиона гривень.