Минфин одолжил внутри страны еще 3,6 миллиарда гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 1,2 млрд грн и 91 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,235 млрд грн и 91 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 98, 175, 343 и 749 дней с доходностью 18%, 18,5%, 18,5% и 17,95% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены на 246 и 505 дней с доходностью 7,25% годовых, а также на 435 дней с досрочным погашением под 3,85% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Национального банка составил 3,630 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины за неполных 5 месяцев привлекло на внутреннем рынке 147 млрд грн, увеличив суммы привлечений от иностранных инвесторов, коммерческих банков и физических лиц.