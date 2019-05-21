Минфин с начала года занял на внутреннем рынке 147 миллиардов гривень

Выросли суммы привлечений от иностранных инвесторов, коммерческих банков и физических лиц.

Министерство финансов Украины за неполных 5 месяцев привлекло на внутреннем рынке 147 млрд грн, увеличив суммы привлечений от иностранных инвесторов, коммерческих банков и физических лиц.

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Как сообщила пресс-служба Минфина, с начала года портфель нерезидентов в ОВГЗ вырос более чем в 6 раз – до 39,7 млрд грн.

Отмечается, что ставка заимствований по краткосрочным ОВГЗ в гривне снизилась с 19,5% до 18,5% годовых, при этом 37,2 млрд грн и 502 млн долл. привлечено в инструменты сроком обращения больше года.

Также сообщается, что благодаря заимствованиям удалось профинансировать госбюджет в запланированных объемах.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-апреле 2019 года привлекло в госбюджет 91 млрд грн, 1,5 млрд долл. и 41 млн евро.