Баланс недели: Гройсман уходит в отставку, МВФ берет паузу, а промпроизводство идет в рост

На уходящей неделе, 20 мая, произошло историческое для нашего государства событие – вступил в должность шестой президент Украины Владимир Зеленский, которого во втором туре выборов поддержали более 73% избирателей.

В ходе своей инаугурационной речи он сразу сделал громкое заявление о роспуске Верховной Рады. Согласно вскоре опубликованному и вступившему в силу президентскому указу, досрочное прекращение полномочий текущего состава парламента и внеочередные выборы состоятся 21 июля.

Также президент не обделил вниманием правительство, попросив его уйти в отставку.

«Вы можете взять листок, ручку и освободить места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не про следующие выборы. Думаю, люди это оценят», - отметил новоизбранный глава государства, обращаясь к министрам.

Реакция премьера не заставила себя долго ждать. В тот же день, 20 мая, Гройсман заявил о своем уходе, и в среду провел, очевидно, последнее заседание своего Кабинета. В пятницу его заявление об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде.

«Я думаю, что вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом. Но, вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», - сказал Гройсман.

Следом за премьером автоматически должен уйти весь нынешний состав Кабинета министров, однако прежде принять отставку Гройсмана, согласно законодательству, должна Верховная Рада. С большой долей вероятности, это произойдет на следующей неделе.

Страсти вокруг решений президента Зеленского не утихали и после инаугурации. Вступив в должность, он провел первые кадровые назначения - в Администрации президента и Генеральном штабе Вооруженных Сил. Большинство портфелей досталось людям из ближайшего окружения гаранта Конституции.

Результатом кадровых решений президента, а также роспуска Верховной Рады и отставки премьера стало снижение котировок национальной валюты и цен на украинские еврооблигации.

По оценкам экспертов, при дальнейших негативных сигналах в условиях политической турбулентности бизнес может приостановить финансирование, либо вовсе начать вывод капитала за пределы Украины, что приведет к падению гривни, ускорению инфляции, замедлению роста экономики.

Украина и МВФ: выполнима ли миссия?

Другим важным событием уходящей недели стал приезд в Киев миссии Международного валютного фонда – во вторник, 21 мая.

Планировалось, что ревизоры из Вашингтона поработают в течение двух недель, после чего будет принято решение относительно продолжения сотрудничества и предоставления нашей стране очередного кредитного транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Однако, в связи с отставкой Гройсмана, скорыми парламентскими выборами и невыполнением Украиной ряда взятых на себя обязательств, дальнейшая работа миссии оказалась под угрозой. Уже на следующий день после ее прибытия ряд СМИ опубликовал информацию о том, что аудиторы сворачивают свою работу и покидают нашу страну. В ответ на это официальное представительство Фонда в Украине назвало панику необоснованной, уверяя, что работа экспертов идет по графику.

Ситуация прояснилась в четверг, 23 мая, когда глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне в дипломатичной форме заявил, что Фонд взял паузу в отношениях с нашей страной до момента формирования новой власти.

Таким образом, пока кредитор занял выжидательную позицию, наблюдая за происходящими в Украине событиями. Между те, нашему государству пока не стоит рассчитывать на получение новых кредитов от МВФ, а также других международных партнеров.

Последнее заседание Кабинета Гройсмана

В среду, 22 мая, премьер-министр Гройсман, вероятно, провел последнее заседание своего Кабинета. Длилось оно не более десяти минут, однако за это время правительство успело принять ряд решений без детального рассмотрения.

Так, было утверждено решение о реализации Соглашения между Украиной и Германией о социальном обеспечении, речь идет о неограниченном переводе пенсий из Германии в Украину, и наоборот. Помимо прочего, эта договоренность позволит избежать двойного страхования работников в обеих странах.

Кабмин также принял ряд каровых решений. Был утвержден новый наблюдательный совет международного аэропорта «Борисполь». Его независимыми членами стали украинец Владимир Жмак, немец Роджер Шейфеле и бельгиец Стэн Аббелоос, а представителями государства - замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк и советник вице-премьера Анатолий Мамула.

Кабмин не оставил без внимания и крупнейшую нефтегазовую компанию Украины – НАК «Нафтогаз Украины», введя в ее набсовет двух новых членов – Людо Ван дер Хейдена в качестве независимого члена и Марьевича Константина - как представителя государства.

Другим важным решением правительства стало отделение газотранспортной системы по модели OU (Ownership unbundling), которая базируется на принципе собственности. По оценкам экспертов, это решение будет способствовать созданию в Украине свободного рынка природного газа.

А еще Кабмин изменил лицензионные требования к туроператорам. Отныне они будут должны обеспечивать финансовую гарантию перед туристами и сообщать о более чем четырехчасовых задержках рейсов. Невыполнение этих и ряда других условий приведет к аннулированию лицензии.

Промпроизводство в росте

В конце уходящей недели Государственная служба статистики обнародовала результаты работы отечественных промышленных предприятий за апрель. Аналитики зафиксировали рост промышленного производства на 5,2% в годовом выражении.

Лучший показатель продемонстрирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 44,3%, машин и оборудования – на 27,5%, фармацевтике – 23%, химической промышленности – 14,7%, а также металлургии – 9,9%.

Наибольшее падение наблюдалось в шести отраслях: текстильном производстве – на 9,1%, добыче каменного и бурого угля – на 8,4%, производстве электрического оборудования – на 5,5%, производстве автотранспортных средств – на 4,8%, производстве изделий из дерева – на 4%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 2,5%.

Следующие семь дней обещают быть не менее насыщенными событиями. Депутаты, отправленные на досрочные выборы, вернутся к работе в пленарном режиме и, возможно, наконец-то, рассмотрят ряд важных решений, на принятии которых настаивает МВФ. В частности, кредитор ожидает возобновления ответственности за незаконное обогащение и принятия закона о «сплите»: разделении функций по регулированию рынков финуслуг. Также парламентарии могут рассмотреть заявление об отставке Гройсмана. Кроме того, на следующей неделе, в понедельник, новоизбранный президент проведет встречу с представителями миссии МВФ. Будет интересно!..

Елизавета Доронцева