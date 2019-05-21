В Украине 35 тысяч ФОПов из-за одинаковых имен не могут проверить свои налоговые долги

В частности, самое распространенное имя ФЛП - Шевченко Александр Николаевич.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) публикует недостаточно информации для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, в связи с чем 35 тысяч таких лиц не могут проверить наличие или отсутствие налоговой задолженности.

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Как сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов OpenDataBot, 35 тысяч физических лиц-предпринимателей не могут проверить такие данные из-за одинаковых имен ФЛП в системе.

В частности, самое распространенное имя ФЛП - Шевченко Александр Николаевич. Таких предпринимателей в Украине 28. Далее следуют Иванова Елена Николаевна и Коваленко Александр Николаевич, которых в Украине насчитывается 19 и 18 соответственно.

"Поскольку Государственная фискальная служба не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП, такие как адрес регистрации (хотя эта информация является открытой), то установить, кто именно из них имеет налоговый долг, невозможно", - приводятся в сообщении слова юриста Никиты Пидгайного.

Как сообщал УНИАН, в марте группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, в котором предложила создать для IT-сектора отдельную группу единого налога.

Также в законопроекте предусматривается постепенный ежегодный рост для предпринимателей в сфере IT на 1% ставки единого налога, в результате чего эта ставка через 5 лет должна составлять 10%.