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В Украине 35 тысяч ФОПов из-за одинаковых имен не могут проверить свои налоговые долги

17:21, 21 мая 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) публикует недостаточно информации для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, в связи с чем 35 тысяч таких лиц не могут проверить наличие или отсутствие налоговой задолженности.

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Как сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов OpenDataBot, 35 тысяч физических лиц-предпринимателей не могут проверить такие данные из-за одинаковых имен ФЛП в системе.

В частности, самое распространенное имя ФЛП - Шевченко Александр Николаевич. Таких предпринимателей в Украине 28. Далее следуют Иванова Елена Николаевна и Коваленко Александр Николаевич, которых в Украине насчитывается 19 и 18 соответственно.

фото opendatabot.ua
фото opendatabot.ua

"Поскольку Государственная фискальная служба не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП, такие как адрес регистрации (хотя эта информация является открытой), то установить, кто именно из них имеет налоговый долг, невозможно", - приводятся в сообщении слова юриста Никиты Пидгайного.

Как сообщал УНИАН, в марте группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, в котором предложила создать для IT-сектора отдельную группу единого налога.

Также в законопроекте предусматривается постепенный ежегодный рост для предпринимателей в сфере IT на 1% ставки единого налога, в результате чего эта ставка через 5 лет должна составлять 10%.

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Теги: #предпринимательство#бизнес в Украине#налоги в Украине