У Зеленского выступили за всеобщее декларирование и рассказали, кого стоит от него освободить

По словам советника Зеленского, всеобщее декларирование не является первоочередным шагом, его предлагается реализовать вслед за налоговой амнистией капиталов.

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам - Даниил Гетьманцев - считает, что от всеобщего декларирования доходов должны быть освобождены те граждане, которые получают доходы исключительно от государства.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

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«Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства. В нем просто нет смысла. И тем самым, что налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет», - написал он.

При этом Гетьманцев подчеркнул, что всеобщее декларирование не является первоочередным шагом, его предлагается реализовать вслед за налоговой амнистией капиталов.

Также он добавил, что всеобщее декларирование нужно проводить в электронной форме.

«Возможно, для кого-то это будет новостью, но обязанность подавать декларацию - это наша с вами конституционная обязанность (ст. 67 Конституции)», - написал он.

Как сообщал УНИАН, украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 73,1 млрд грн полученных доходов за 2017 год, что на 16% больше показателя предыдущего года. При этом количество миллионеров выросло на 18,6% - до 4817 человек.

В ходе декларационной кампании 2019 года доходы в размере более 1 млрд грн за 2018 год задекларировали 2 человека.