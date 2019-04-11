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Сколько миллионеров в Украине: ГФС обнародовала свежие данные

11:23, 11 апреля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщила Государственная фискальная служба Украины, на начало апреля украинцы подали 201,3 тыс. деклараций, что в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. 

Украинцы задекларировали 24 млрд грн своих доходов, что почти в три раза выше показателя годом ранее.

Отмечается, что значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей. 

В ГФС напомнили, что кампания декларирования доходов за 2018 год заканчивается 2 мая.

Как сообщал УНИАН, украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 73,1 млрд грн полученных доходов за 2017 год, что на 16% больше показателя предыдущего года. При этом количество миллионеров выросло на 18,6% - до 4817 человек.

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Теги: #ГФС#декларация доходов#миллионеры в Украине