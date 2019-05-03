В Нацбанке назвали причину укрепления гривни

Укрепление гривни в апреле произошло благодаря рекордному притоку инвестиций в ОВГЗ.

Благоприятная ситуация на валютной рынке в Украине в апреле обусловлена высоким предложением валюты благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые облигации внутреннего госзайма.

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Как говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за апрель, благодаря этому на валютном рынке Украины на протяжении большей части месяца превалировал тренд укрепления гривни.

В НБУ напомнили, что за месяц регулятор посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке пополнил международные резервы на 300 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за апрель выросла к доллару США на 2,6% - до 26,49 грн/долл.

Как сообщается на сайте НБУ, за этот период гривня выросла к евро на 3,5% - до 29,49 гривни/евро.

Согласно приведенным данным, с начала года, за январь-апрель, гривня выросла к доллару на 4,3%, к евро - на 7%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 гривень/доллар.