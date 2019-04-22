Bloomberg: Результат выборов в Украине не изменит ее ненадежное финансовое положение

Вряд ли победитель президентской гонки решится подорвать отношения Киева с МВФ и другими донорами.

Результат президентских выборов в Украине не имеет большого значения для финансового положения страны. Ведь он вряд ли приведет к тому, что новый лидер начнет «раскачивать лодку» отношений с МВФ, Всемирным банком, Евросоюзом и другими международными донорами Киева.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание напоминает, что Украине остро необходимо сохранить доступ к финансовым рынкам, чтобы выполнить свои долговые обязательства. А, как считают эксперты Bloomberg Economics, это нельзя назвать гарантированной возможностью.

Ввиду проведения необходимых выплат иностранцам в следующем году, а также другие ожидаемые оттоки, Украине нужно валовое внешнее финансирование на 46 миллиардов долларов. А это, согласно оценкам МВФ, 34% от ВВП.