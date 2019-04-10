МВФ оценил потребности Украины в финансировании на этот год

В том числе 2,3% ВВП - на финансирование бюджетного дефицита и 5,7% ВВП - на финансирование долга.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд оценил валовые потребности Украины в финансировании на 2019 год в 8,1% ВВП.

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Как говорится в отчете МВФ, в том числе 2,3% ВВП понадобится на финансирование бюджетного дефицита и 5,7% ВВП - на финансирование долга.

По оценкам фонда, в 2020 году валовые потребности Украины в финансировании составят 8,3% ВВП, в том числе 2,3% ВВП - на финансирование бюджетного дефицита и 6% ВВП - на финансирование долга.

Согласно прогнозам МВФ, дефицит госбюджета Украины в 2021 году сократится до 2,2% ВВП, а в период с 2022 по 2024 год составит по 2% ВВП ежегодно.

Также в фонде прогнозируют сокращение уровня госдолга Украины к ВВП с 63,9% в 2018 году до 62% в 2019, 57,9% - в 2020, 53,8% - в 2021, 49,8% – в 2022, 46,2% – в 2023, 43,7% – в 2024 году.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,6% - до 78,32 миллиарда долларов, но при этом сократился по отношению к ВВП страны до 64% с 72% в 2017 году.

Согласно последним оценкам Министерства финансов, объем платежей по государственному и гарантированному государством долгу Украины в целом за 2019 год составит 461 миллиард гривень.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает предельный объем дефицита в размере 90 миллиардов гривень, или 2,3% ВВП.