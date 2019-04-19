На IV инвестиционном форуме в Харькове бизнес обсуждал проблемы налогов и устойчивого развития

Присутствовавшее руководители крупных компаний-инвесторов рассказали о проектах корпоративной социальной ответственности бизнеса в образовании.

17-18 апреля в Харькове прошел IV инвестиционный форум, который собрал руководителей крупных компаний-инвесторов, международных организаций, народных депутатов и представителей власти. В этом году форум был посвящен инновациям как основе устойчивого развития бизнеса и экономики в целом.

Как отметила участник форума, глава правления Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук, достижение 17 целей устойчивого развития, принятых ООН на период с 2015 по 2030 годы (преодоление бедности, голода, улучшение систем здравоохранения и образования, сокращение неравенства, доступ к экологически чистой энергии и т.п.), возможно лишь при активном привлечении бизнеса.

Присутствовавшее руководители крупных компаний-инвесторов рассказали о проектах корпоративной социальной ответственности бизнеса в образовании.

"80% студентов Украины хотят выехать из страны. А среди тех, кто учится за границей, только 2% хотят вернуться на родину. Поэтому значительное внимание мы уделяем образовательным проектам", - заявила глава департамента устойчивого развития "ДТЭК Энерго" Виктория Гриб.

По ее информации, программы социального партнерства ДТЭК охватывают сферы здравоохранения, энергоэффективности, улучшения бизнес-среды и повышения активности громад.

В рамках форума участники также посетили фабрику "Филип Моррис Украина", где были продемонстрированы передовые подходы внедрения экологического производства и практик устойчивого развития в бизнес-процессы на всех уровнях.

Компания взяла на себя обязательство до 2030 г. сократить выбросы СО 2 на 40%.

В 2018 году "Филип Моррис Украина" закончила строительство и запустила твердотопливный котел, который позволит перевести фабрику с газа на возобновляемые источники энергии (шелуха подсолнечника). Мощности котла достаточно, чтобы обеспечить теплом и горячей водой более 3000 домов.

В данный проект компания инвестировала 63 миллиона гривень и ожидает, что он позволит сократить выбросы углекислого газа на 20%.

Присутствовавшие на форуме народные депутаты также обсудили с бизнесом необходимость внедрения более предсказуемой и необременительной налоговой политики.

"В странах Евросоюза налоговые законы формируют фискальную политику минимум на пять лет. Предсказуемые правила игры крайне важны для бизнеса. В Украине, увы, правила игры меняются ежегодно, вводятся налоги, которые бизнес платить не может", - заявил народный депутат Леонид Козаченко.

Также обсуждались предложения отмены акцизного налога с розничной продажи табачных изделий. По расчетам экспертов в 2018 году 45% налога не было собрано в местные бюджеты из-за существования схем уклонения и слабого механизма контроля. Также налог противоречит европейским директивам, которые Украина обязана имплементировать.