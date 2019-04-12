В Польше подсчитали, сколько миллиардов украинские заробитчане отправили на родину

В 2018 году украинцы отправили на родину 3,6 млрд долларов.

Украинцы, находящиеся на заработках в Польше, в прошлом году отправили на родину 3,6 млрд долларов США.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил во время выступления на 12-м Киевском форуме по вопросам безопасности.

Он отметил, что Польша принимает украинских мигрантов. «В течение последних нескольких лет сотни тысяч украинцев получают пользу от этого польского предложения, отправляя домой своим семьям зарабатываемые ими средства, размер которых в 2018 году составил 3,6 миллиарда долларов США. Что составляет более 3% украинского ВВП», - подчеркнул Пшидач.

Еще одним положительным факторам в двусторонних отношениях он назвал рост торгового оборота, который в 2018 году составил 8,3 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Министерства социальной политики Украины, количество трудовых мигрантов, которые в 2018 году работали за пределами Украины, составляет 7-9 миллионов человек, причем количество тех, кто на постоянной основе находится за пределами страны, не превышает 3,2 миллиона.

Трудовые мигранты за 2018 год перечислили в Украину 11 млрд долл.