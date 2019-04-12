Нацбанк вводит в обращение памятную пятигривневую монету (фото)

Монета изготовлена из нейзильбера и посвящена исторической местности Украины.

Национальный банк Украины с 15 апреля вводит в обращение памятную монету номиналом пять гривен «Холодный Яр».

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Как сообщили в НБУ, монета изготовлена из нейзильбера и посвящена исторической местности Украины, наполненной славными казацкими традициями.

На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины, на реверсе - композиция, символизирующая освободительную борьбу времен гайдаматчины и Холодноярской Республики.

Также сообщается, что тираж монеты составит 40 тысяч штук.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2018 году реализовал на внутреннем рынке почти 3,1 миллиона штук монет, что в 2,5 раза больше показателя 2017 года.