Нацбанк вводит в обращение памятную пятигривневую монету (фото)
14:59, 12 апреля 2019Финансы
341 0
Монета изготовлена из нейзильбера и посвящена исторической местности Украины.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины с 15 апреля вводит в обращение памятную монету номиналом пять гривен «Холодный Яр».
Читайте такжеНБУ с начала года проверил триста обменников
Как сообщили в НБУ, монета изготовлена из нейзильбера и посвящена исторической местности Украины, наполненной славными казацкими традициями.
На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины, на реверсе - композиция, символизирующая освободительную борьбу времен гайдаматчины и Холодноярской Республики.
Также сообщается, что тираж монеты составит 40 тысяч штук.
фото bank.gov.ua
фото bank.gov.ua
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2018 году реализовал на внутреннем рынке почти 3,1 миллиона штук монет, что в 2,5 раза больше показателя 2017 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter