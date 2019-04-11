Уровень долларизации в Украине вдвое выше естественного - НБУ

Снижение уровня долларизации будет происходить естественным путем, и Нацбанк не планирует вводить ограничения для граждан или компаний.

Уровень долларизации в Украине в 2018 году составил 43% по валовым кредитам и 42% по депозитам, в то время как естественный показатель долларизации для нашей страны в соответствии с потребностями бизнеса и населения составляет около 20%.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

По его словам, снижение долларизации экономики к естественному уровню возможно благодаря успешной реализации Нацбанком политики инфляционного таргетирования, проведению взвешенной макропруденциальной политики, дальнейшему развитию финсектора с появлением новых инструментов рынка капитала и роста доверия к национальной валюте.

Отмечается, что снижение уровня долларизации будет происходить естественным путем, и Нацбанк не планирует вводить ограничения для граждан или компаний.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за март 2019 года сократился на 1% – до 539,4 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 0,7%, до 13,4 миллиарда долларов.

Сначала года объем гривневых депозитов сократился на 0,1%, валютных – вырос на 0,2%.