В украинских банках стало меньше депозитов

Объем депозитов в украинских банках за март сократился на 1% в гривне, на 0,7% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за март 2019 года сократился на 1% – до 539,4 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 0,7%, до 13,4 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов сократился на 0,1%, валютных – вырос на 0,2%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам за март выросли на 0,9%, но при этом сократились в таких же пределах с начала года - до 605,5 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам за март выросли на 1,5%, но при этом сократились на 1,7% с начала года - до 16,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.