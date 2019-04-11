Украинским пенсионерам обещают "13-ю пенсию": Розенко назвал сроки

По информации вице-премьера, постоянная выплата "13-й пенсии" возможно начнется уже в этом году.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что есть все возможности уже в этом году реализовать инициативу президента Петра Порошенко по постоянной выплате «13-й пенсии».

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Об этом сообщает пресс-служба Розенко на странице в Facebook, ссылаясь на его слова, сказанные во время рабочего визита в Житомир.

«Инициатива президента Украины Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде «13-й пенсии» в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию», - сообщает пресс-служба, ссылаясь на Розенко.

По словам Розенко, правительство сейчас работает над реализацией этой инициативы и проводит соответствующие расчеты.

«У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2019 года правительство Украины ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой пенсия вырастет для 8,972 млн украинских пенсионеров из 10,2 млн пенсионеров.

Пенсионерам, которым пенсию не повысили, должна быть направлена одноразовая доплата в 2400 грн, с выплатой в марте и апреле двумя платежами по 1200 грн.