Большинство работающих в Украине банков получили прибыль

Наибольшую прибыль по итогам двух месяцев получили "ПриватБанк", "Проминвестбанк", "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "ОТП Банк".

Большинство, или 66 из 77 работающих в Украине банков, по итогам января-февраля получили прибыль, в то время как 11 финучреждений получили убытки.

Читайте такжеВ Нацбанке спрогнозировали курс гривни в течение ближайших месяцев

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, наибольшую прибыль за указанный период получили "ПриватБанк" (5,185 миллиарда гривень), "Проминвестбанк" (896,8 миллиона гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (672,1 миллиона гривень), ПУМБ (521 миллион гривень), "ОТП Банк" (498,8 миллиона гривень).

Наибольший убыток получили "Сбербанк" (1,023 миллиарда гривень), "Банк Кредит Днепр" (560,5 миллиона гривень), "Укрсоцбанк" (72,4 миллиона гривень), "Правекс Банк" (18,2 миллиона гривень), "Банк 3/4" (16,3 миллиона гривень).

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины за январь-февраль получили 8,691 миллиарда гривень чистой прибыли, что вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.