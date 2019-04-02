Минсоцполитики начало принимать заявки на выплату пособий многодетным семьям

На третьего и каждого последующего ребенка ежемесячно будет выплачиваться 1700 гривень до достижения им шестилетнего возраста.

Министерство социальной политики начало процесс приема заявок на выплату пособия на детей в многодетных семьях, о чем сообщает пресс-служба министерства.

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"Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, будет назначаться на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, в размере 1700 гривень и будет выплачиваться ежемесячно до достижения ребенком шестилетнего возраста включительно", - сказано в сообщении.

В министерстве обратили внимание, что для граждан, которые обратятся в период с апреля по июнь 2019 года включительно, указанная помощь будет назначаться с 1 апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Кабинет министров принял решение о запуске с 1 апреля механизма дополнительных выплат для многодетных семей, которые составят 1700 гривень в месяц на каждого ребенка, начиная с третьего, до достижения им шестилетнего возраста.