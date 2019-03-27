"Филип Моррис Украина" призвала ГФС выполнить условия мирового соглашения

В рамках мирового соглашения Украина обязана обеспечить отмену налоговых уведомлений-решений на общую сумму 635 млн грн.

Компания «Филип Моррис Украина», один из крупнейших производителей табачных изделий в стране, в ближайшее время ожидает от Государственной фискальной службы выполнения мирового соглашения между компанией и Украиной, в рамках которого Украина обязана обеспечить отмену налоговых уведомлений-решений на общую сумму 635 млн грн.

Об этом сообщил генеральный директор компании «Филип Моррис Украина» Михалис Александракис на пресс-конференции в Киеве.

«Мы разочарованы, что украинские налоговые органы до сих пор не отозвали налоговые уведомления-решения. Мировое соглашение уже вступило в силу, и мы надеемся, что ГФС обеспечит соблюдение законных требований и примет меры для выполнения мирового соглашения», - сказал Александракис.

По его словам, это будет четким сигналом, что правительство Украины защищает права инвесторов в Украине и обеспечивает улучшение бизнес-климата в стране.

По словам юридического советника и представителя компании "Филип Моррис Украина" Владимира Наконечного, в 2015 году компания начала применять специальный таможенный режим переработки на территории Украины для дальнейшего экспорта продукции. При этом, компания получила разрешение от Харьковской таможни ГФС.

Наконечный отметил, что в рамках этого режима "Филип Моррис Украина" получила право на условное освобождение от украинской ввозной пошлины и других налогов на импорт материалов для переработки компанией сырья, продукция из которого принадлежала реэкспорту.

Отмечается, что общая стоимость продукции, которая была произведена и экспортирована в рамках этого режима в течение 2015-2016 года, составила 87 млн евро.

Однако, по словам Наконечного, в марте 2016 года, когда срок действия этого режима почти истек, ГФС инициировала налоговую проверку с целью поставить под сомнение правомерность применения спецрежима компаниями "Филип Моррис". Так, по результатам проверки ГФС выдала компании налоговые уведомления-решения на общую сумму 635 млн грн. После безуспешного обжалования в административном порядке в органах ГФС, а также в суде первой инстанции четыре компании "Филип Моррис" подали правительству Украины сообщение об инвестиционном споре.

"Для урегулирования вопроса правительство создало межведомственную рабочую группу, которая подготовила проект мирового соглашения между компаниями "Филип Моррис" и государством Украина", - сообщили участники пресс-конференции.

Заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая, в свою очередь, сообщила, что 31 января текущего года мировое соглашение было подписано и. о. главы ГФС Александром Власовым. Согласно этому сообщению, Украина обязана была обеспечить отмену налоговых уведомлений-решений в течение 30 дней после его подписания, то есть до 2 марта.

При этом, по словам Александракиса, по состоянию на 27 марта, ГФС до сих пор не отозвала налоговые уведомления-решения.

Справка УНИАН. «Филип Моррис Украина» входит в состав одного из крупнейших в мире производителей сигарет Philip Morris International (PMI).

Компания «Филип Моррис Украина» завершила 2017 год с чистой прибылью 627,3 млн грн, тогда как в 2016 году чистый убыток составил 1,08 млрд грн.

Philip Morris работает на украинском рынке более 15 лет. В Украине компания производит свою продукцию на фабрике в Харьковской области. Продукция Philip Morris в Украине представлена торговыми марками Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament и др.