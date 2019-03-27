Кабмин упростил регистрацию компаний и предоставил банкам доступ к госреестрам

Правительство приняло комплексное постановление по облегчению условий ведения бизнеса в Украине. Это должно помочь улучшить позиции страны в рейтинге легкости ведения бизнеса «Doing Business».

Кабинет министров принял комплексное постановление, целью которого является облегчение условий ведения бизнеса в Украине, а также повышение позиций страны в международном рейтинге легкости ведения бизнеса «Doing Business».

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Среди прочего принятым постановлением правительство упростило процесс приведения уставов существующих обществ с ограниченной ответственностью в соответствие с действующим законом об ООО. Теперь учредители этих обществ смогут в электронной форме выбирать тот вариант устава, который им больше подходит, а сама процедура регистрации ООО будет максимально ускорена.

Наряду с этим, Кабинет министров разрешил банковским учреждениям получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, обращающихся для получения кредитов.

«До этого времени на законодательном уровне такая возможность отсутствовала, что затрудняло банкам задачу прогнозировать способность лица выполнить собственные обязательства по выплатам по кредиту. Это повышает рискованность осуществления банковских операций по кредитам, а также приводит к накоплению проблемных кредитов, что в свою очередь увеличивает стоимость денег для клиентов», - сообщили в Минэкономразвития, добавив, что ожидаемым результатом принятия постановления станет уменьшение стоимости кредитования.

Принятое постановление установило единый, прозрачный и дружественный для бизнеса порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества.

«До этого времени в законодательном поле Украины отсутствовала четко определенная процедура предоставления адресов готовым объектам строительства. Предоставлением почтовых адресов занимались органы местной власти по своему усмотрению. Отсутствие четкой процедуры по предоставлению адресов часто приводило к злоупотреблениям: искусственному затягиванию процедуры и последующему созданию препятствий на пути регистрации новых объектов недвижимости», - сообщили в министерстве.

Также правительство упростило регистрацию декларации о готовности объекта строительства к эксплуатации путем расширения функционала электронного кабинета работников государственного архитектурно-строительного контроля, а также определения статуса электронного сервиса, как электронного кабинета заказчика.

«Это решение будет стимулировать заказчиков строительства больше использовать возможности электронного управления в сфере регистрации объектов недвижимости и уменьшит их личное взаимодействие с органами государственного архитектурно-строительного контроля», - сказано в сообщении.

Кабмин также привел процедуры осуществления экологического контроля сброса вод, содержащих загрязняющие вещества, во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Украины.

«До этого времени в законодательстве Украины существовала несовершенная процедура осуществления морскими экологическими инспекциями Госэкоинспекции контроля сброса вод, содержащих загрязняющие вещества, во время пребывания судов во внутренних водах Украины. Результатом принятия постановления станет уменьшение коррупционных рисков в экологической сфере», - сказано в сообщении.

Еще одним важным пунктом данного решения правительства является упрощение импорта автомобильных запчастей, что приведет к уменьшению административного давления на импортеров этой продукции.

«До этого времени импорт автомобильных запчастей был осложнен необходимостью получения сертификатов типа и качества исключительно от уполномоченных органов в Украине. Это, в свою очередь, противоречило условиям международных договоров между Украиной и ЕС, в частности, Соглашению об ассоциации. Благодаря принятому постановлению предприятия-импортеры смогут импортировать автозапчасти в Украину, имея сертификаты типа и качества автозапчастей стран, выданные в странах ЕС», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в прошлогоднем рейтинге Doing Business Украина поднялась на 5 позиций и заняла 71-е место.