Фонд гарантирования продлил ликвидацию четырех банков (список)

В данное время Фонд продолжает ликвидацию 88 банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на один год ликвидацию банков "Укринбанк", "Петрокоммерц-Украина", "Укрбизнесбанк" и "Софийский".

Читайте такжеБанковская система Украины получила 8,7 миллиарда прибыли

Как сообщается на сайте Фонда, срок ликвидации "Укринбанка" продлевается до 22 марта, банка "Петрокоммерц-Украина" - до 21 апреля, "Укрбизнесбанка" - до 23 апреля, банка "Софийский" - до 24 апреля 2020 года включительно.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования по состоянию на 1 марта продолжает ликвидацию 88 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда за этот период, составила почти 90 миллиардов гривень.