Предстоящий отопительный сезон начнется примерно 15 октября, учитывая погодные условия, напомнил министр.

Готовность Украины к новому отопительному сезону приближается к 70%.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в эфире информационного телемарафона.

"Она (подготовка к зиме - УНИАН) продолжается, мы уже выходим на показатель, близкий к 70% подготовки сетей и систем ЖКХ. Все идет по плану там, где это возможно, в тех громад, которые не пострадали. У тех, которые пострадали, начаты работы по восстановлению объектов теплокоммунэнерго, центрального теплоснабжения", - сказал он.

По словам министра, также Украина накапливает газ, чтобы уверенно проходить предстоящий отопительный сезон, который начнется примерно 15 октября, учитывая погодные условия.

Как сообщал УНИАН, 5 августа премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил, что Украина готова к новому отопительному сезону почти на 60%. Состояние готовности жилых домов к отопительному сезону составляет 56%, сетей - 57%, объектов теплоснабжения - 58%.

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