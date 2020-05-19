Журналисты разобрались, почему дорожает электроэнергия в Украине (видео)

Отключение атомных блоков уже всколыхнуло цену на рынке и повысило ее на 15%, пока только для промышленных предприятий.

За последние 2 недели уже пять блоков на украинских АЭС полностью остановили свою работу. И все это делается вполне осознанно по плану правительства. Чиновники приняли новый энергетический баланс страны, которым отрезали генерацию атомки почти вдвое, объясняя это тем, что из-за карантина рынок потребление электроэнергии стремительно упал, а потому власти вынуждены сокращать объем производства.

Читайте такжеОбщая работающая мощность атомных блоков в Украине упала до исторического минимума - Герус

Об этом говорится в сюжете программы “Гроші”.

Как отмечают журналисты, пока государственные АЭС одна за другой останавливают блоки, частные компании, наоборот, увеличивают объемы производства. И добавляют, что генерация одного киловатта тепловой станцией стоит втрое дороже, чем атомной. Государственная атомная энергия стоит 56 копеек, тепловая — 1,5 гривни.

В сюжете говорится, что отключение атомных блоков уже всколыхнуло цену на рынке и повысило ее на 15%, пока только для промышленных предприятий, но уже совсем скоро в зоне риска будет и “ваш кошелек”, резюмируют авторы видео.

Журналисты добавляют, что остановка блоков АЭС откровенно выгодна частным компаниям, среди которых на рынке является один всем давно известный монополист — компания ДТЭК, которая контролирует 80% рынка электроэнергии в Украине, и именно она получит сверхприбыль от таких решений.

По данным экспертов, вслед за подорожанием электроэнергии для промышленности рост непременно коснется и простых потребителей. Детали в сюжете.

Напомним, ранее народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что искусственная остановка атомных энергоблоков госкомпании «Энергоатом», которые производят самую дешевую электроэнергию в стране, создает огромные риски и проблемы, а также усиливает зависимость отрасли от олигархических групп и составляет угрозу национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ровенской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Мінекоенерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков «Энергоатома».

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию. Так, крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» заявило, что металлургические заводы корпорации «АрселорМиттал» в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем в Украине. Украинская трубно-колесная компания «Интерпайп» заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленные на пользу частного монополиста.