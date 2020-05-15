Народный депутат готовит обращение в СБУ и СНБО по ситуации.

Искусственная остановка атомных энергоблоков госкомпании «Энергоатом», производящих наиболее дешевую электроэнергию в стране, создает огромные риски и проблемы, а также усиливает зависимость отрасли от олигархических групп и представляет угрозу национальной безопасности.

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Об этом в Facebook написал народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он сообщил, что готовит обращение в СБУ и СНБО по ситуации.

«Такая искусственная остановка блоков «Энергоатома» создает огромные риски и проблемы, а также усиливает зависимость энергетической отрасли от отдельных олигархических финансово-промышленных групп, по моему мнению, представляет угрозу национальной безопасности. Готовлю обращение в СБУ и СНБОУ по ситуации», - написал депутат.

Он сообщил, что недогрузка работающих блоков сегодня составляет 1572 МВт.

«Несмотря на то, что в разных ремонтах находятся 5 атомных блоков, общая недогрузка работающих блоков сегодня на 11:32 составляет 1572 МВт - таковы внешние административные ограничения работы «Энергоатома». Минимум половина из этого ограничения является надуманной. Более того, неделю назад «Энергоатом» нес мощность на 900 МВт больше - 8200 МВт - хотя за неделю ничего особенно в системе не изменилось, ни погода, ни потребление», - отметил Герус.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков «Энергоатома».

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию. Так, крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» заявило, что металлургические заводы корпорации «АрселорМиттал» в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем в Украине. Украинская трубно-колесная компания «Интерпайп» заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленных в интересах частного монополиста.