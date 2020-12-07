Газоснабжающие компании не имеют никакого влияния на качество газа.

Часто население жалуется на то, что вода в чайнике долго закипает, а огонь в конфорке горит странным желтым или красным цветом. Тогда люди убеждены, что виноваты в этом поставщики. Но на самом деле газоснабжающие компании не имеют никакого влияния на качество газа. За качество газа отвечает облгаз.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Надо понимать, что цвет пламени горящего газа зависит больше не от самого газа, а от условий, в которых он сжигается. От достаточного притока воздуха в помещение, в котором сжигается газ, от влажности этого воздуха, от чистоты приборов и многих других факторе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если у потребителя возникает обоснованное подозрение, что газ некачественный или давление газа в распределительной сети ненадлежащее, то эти вопросы должны решить специалисты облгаза.

"Как же действовать в этой ситуации? Сначала можно посмотреть, не загрязнена ли газовая плита. Для этого нужно почистить сопло горелки. Делать такую чистку самостоятельно не рекомендуется – лучше позвонить по номеру газовой службы 104 и вызвать специалистов", - подчеркивает издание.

Также полезно проветривать квартиру, это может помочь решать проблему низкого качества газа. Дело в том, что голубое топливо может плохо гореть из-за нехватки кислорода на кухне.

Если все эти меры не принесли ожидаемого эффекта, причина плохого горения газа заключается в недостаточном давлении в системе. За этот процесс также отвечает облгаз.

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Автор: УНИАН