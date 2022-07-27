Глава государства анонсировал важные политические и дипломатические события, которые запланированы на вторую половину недели.

Украина постепенно станет одним из гарантов европейской энергетической безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам по итогам 154-го дня войны.

"Готовимся к увеличению нашего экспорта электричества потребителям в Европейский Союз. Несмотря на такую войну мы обеспечили рекордный срок присоединения энергосети Украины к энергосистеме всей Европы. Наш экспорт позволяет нам не только иметь валютную выручку, но и помогать нашим партнерам выстоять против российского энергетического давления. Постепенно сделаем Украину одним из гарантов Европейской энергетической безопасности за счет нашего внутреннего производства электричества", - сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства анонсировал чрезвычайно важные политические и дипломатические события, которые запланированы на вторую половину текущей недели.

"Прежде всего это касается завтрашнего празднования Дня Украинской государственности. Но не только этого. Будут еще события, будут еще новости. Еженедельно усиливаем наше государство, еженедельно делаем вещи, которые сближают нас с Европейским Союзом и еженедельно обеспечиваем дополнительные силы, чтобы противостоять России", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также сообщил о текущей работе в направлении санкционной политики против России.

Он напомнил, что сегодня состоялось совместное заседание Международной санкционной группы под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола с участием руководства Верховной Рады и фракций и групп.

"Нарабатываются новые решения, которые увеличат цену для России за войну. В частности, есть инициатива по усилению ответственности на уровне Евросоюза за уклонение от санкций и инициатива по обязательному раскрытию информации о любых деловых контактах, совместном владении корпоративными правами и собственностью с гражданами России", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что санкционная группа Ермака-Макфола будет координировать свою работу с представителями украинского парламента.

Как сообщал УНИАН,"Газпром" сократил поставки газа в Германию газопроводом "Северный поток-1".