Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европейский Союз не поддастся на газовый шантаж Москвы.

Российский "Газпром", как и обещал, с 27 июля сократил поставки газа в Германию по газопроводу" Северный поток-1 " до 20% от его пропускной мощности.

Как сообщает Deutsche Welle сокращение поставок сегодня утром подтвердил глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер.

Он добавил, что в течение дня ведомство будет наблюдать, будет ли поступать газ в данном объеме.

Одновременно "Газпром" увеличил поставки магистральным газопроводом "Трансгаз", что проходит с Украины через Словакию, по сравнению с показателями предыдущих дней, сообщил оператор газопровода Eugas.

В городе Вельке-Капушаны на границе с Украиной, что является начальной точкой словацкой участка газопровода, были заявлены поставки в объеме 68,6 млн кубометров газа, днем ранее данный показатель составлял 36,8 млн кубометров.

Как отмечает dpa, это свидетельствует о том, что "Газпром" стремится компенсировать недостаточные поставки в Европу через "Северный поток-1". Дополнительные объемы поставок "Трансгазом" примерно соответствуют снижению поставок СП-1.

Вечером 25 июля "Газпром" распространил заявление о приостановке из-за ремонтных работ эксплуатации газотурбинного двигателя Siemens на компрессионной станции (КС) "Портовая", отвечающей за прокачку газа трубопроводом "Северный поток-1". В связи с выводом турбины из строя поставки российского газа "Северным потоком-1" сократятся с 27 июля до 33 млн куб.м в сутки, что составит около 20% от пропускной мощности, указал российский концерн.

Вместе с тем в Минэкономики Германии считают, что "технические причины для сокращения поставок отсутствуют".

В июне "Газпром" резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-1". В российской компании это объяснили несвоевременным возвращением газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. Кроме того, из-за бюрократических проволочек в Германии "Газпром" не получил отремонтированную турбину до завершения профилактического ремонта трубопровода. В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа через "Северный поток-1", считают причиной для сокращения поставок политические мотивы.

Как сообщал УНИАН, 26 июля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европейский Союз не поддастся на газовый шантаж Москвы.

Также она добавила, что, если Россия полностью перекроет "Северный поток-1", то "нет никаких сомнений", что Германия продолжит свою санкционную политику против Москвы.

26 июля страны ЕС договорились о сокращении на 15% объемов потребления газа в сравнении с их средним потреблением за последние пять лет, на срок с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года с возможным продлением до конца мая.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что продление санкций против РФ может привести к катастрофическому росту цен на энергоносители во всем мире.

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