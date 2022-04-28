Зеленский подчеркнул, что Россия рассматривает как оружие не только газ, но и любую торговлю.

Очередная серия шантажа Россией европейцев свидетельствует о невозможности нормального экономического сотрудничества.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении.

Он отметил, что на этой неделе руководство России начало "новую серию энергетического шантажа европейцев".

"Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение любого нормального экономического сотрудничества с Россией", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Россия рассматривает как оружие не только газ, но и любую торговлю.

"Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться. Или воспользоваться, чтобы шантажировать европейцев политически, или чтобы усилить российскую военную машину, которая рассматривает объединенную Европу как мишень", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, чем быстрее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейских рынков.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" с 27 апреля полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) из-за отказа переходить на оплату в рублях.