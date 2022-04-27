Президент Европарламента Роберта Мецола призвала европейские страны ввести эмбарго на российские энергоресурсы.
Об этом она написала в Twitter.
"Евросоюз не будут шантажировать. Мы не боимся Путина. Польша и Болгария и другие страны найдут нашу поддержку. Европарламент призывает к немедленному общеевропейскому эмбарго на поставки энергоресурсов, контролируемых Кремлем. Пришло время разорвать нашу зависимость раз и навсегда", - обратилась Мецола.
Что предшествовало
26 апреля Россия остановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, а также приостановила поставки газа в Болгарию.
В ЕС блокирование Кремлем поставок газа из-за нежелания платить за голубое топливо в рублях назвали "попыткой шантажа".
Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европа к этому была готова и работает над обеспечением альтернативных поставок и лучших возможных уровней хранения по всему ЕС.
Вскоре в западной прессе со ссылкой на источники в "Газпроме" начали появляться сообщения о якобы оплате некоторыми странами ЕС газа в рублях, как на этом настаивают россияне.
Австрия, которую тоже причислили к таким странам, назвала информацию "фейком российской пропаганды".