"Газпром" начал отключать западные страны от газа из-за отказа платить за топливо в рублях.

Президент Европарламента Роберта Мецола призвала европейские страны ввести эмбарго на российские энергоресурсы.

Об этом она написала в Twitter.

"Евросоюз не будут шантажировать. Мы не боимся Путина. Польша и Болгария и другие страны найдут нашу поддержку. Европарламент призывает к немедленному общеевропейскому эмбарго на поставки энергоресурсов, контролируемых Кремлем. Пришло время разорвать нашу зависимость раз и навсегда", - обратилась Мецола.

Что предшествовало

26 апреля Россия остановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, а также приостановила поставки газа в Болгарию.

В ЕС блокирование Кремлем поставок газа из-за нежелания платить за голубое топливо в рублях назвали "попыткой шантажа".

Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европа к этому была готова и работает над обеспечением альтернативных поставок и лучших возможных уровней хранения по всему ЕС.

Вскоре в западной прессе со ссылкой на источники в "Газпроме" начали появляться сообщения о якобы оплате некоторыми странами ЕС газа в рублях, как на этом настаивают россияне.

Австрия, которую тоже причислили к таким странам, назвала информацию "фейком российской пропаганды".

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