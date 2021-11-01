Спотовая цена газа в Европе выросла на 14% на фоне перевода газопровода Ямал-Европа в реверсный режим.

В Европе продолжается рост цен на газ. На бирже ICE Futures цена ближайшего, декабрьского, фьючерса на TTF выросла до $885 за тысячу кубометров.

Об этом говорится в материалах биржи.

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По состоянию на 14:07 1 ноября цена на газ составляла $827,09, при том, что 30 октября торги закрылись на уровне $775.

Спотовая цена на газ в Европе утром 1 ноября выросла на 14% на фоне перевода газопровода Ямал-Европа в реверсный режим, т.е. с запада на восток.

"Газпром" и уменьшение поставок в Европу:

25 октября 2021 года "Газпром" в четыре раза уменьшил поставки газа в Европу. Поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа упали до 8 млн кубометров в день.

При этом в октябре и ноябре "Газпром" забронировал суточную прокачку в 31 млн кубометров.

Цена на газ:

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

19 октября спотовые цены на газ в Европе начали падать после рекордного роста и достигли 92 евро за мегаватт-час.

Автор: Елена Коваленко