Российская угроза нанесения новых ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выстоит, к чему бы не прибегала Российская Федерация в войне против нашей страны.

"Сегодня в нашей энергосистеме не было дефицита. Не было отключений электричества по стране. Тысячи людей ежедневно работали и работают на этот результат. Восстанавливали то, что возможно было восстановить после русских ударов. Берегли энергосистему. Помогали городам, общинам, людям", - заявил Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.

При этом он напомнил, что угроза ударов россиян не исчезает.

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"Конечно, угроза еще сохраняется. Конечно, мы будем бороться и защищаться. Мы обязательно выстоим, что бы ни делал враг", - добавил президент.

Атака россиян на энергосистему Украины - что известно

Начиная с 10 октября 2022 года, российские оккупанты периодически наносят массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Кроме этого, враг использует для этого иранские дроны-камикадзе.

Сегодня, 28 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что, несмотря на атаки россиян, Украина достойно проходит отопительный сезон, более того, уже более двух недель не применяются отключения электроэнергии.

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