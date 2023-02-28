Также на заседании рассмотрели состояние обеспечения Сил обороны боеприпасами и техникой.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсудил с военными оперативную обстановку и вероятные действия российских оккупантов в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на Ставке командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский и командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок.

Также командующий ОСГВ "Пивнич" Сергей Наев и командующий ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалёв доложили о ситуации на северном и южном направлениях.

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"Члены Ставки рассмотрели общую оперативную обстановку и вероятный характер действий противника в ближайшее время, о чем доложили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Кроме того, было рассмотрено состояние обеспечения Сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за рубежом, в частности потребности Сил обороны относительно численности и специальностей", - сообщили в Офисе президента.

Война в Украине - актуальные новости

Как ранее писал УНИАН, глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что угроза ракетного удара по территории Украины является высокой, россияне выискивают новую тактику обхода противовоздушной обороны Украины.

По данным оперативного командования "Юг", Россия увеличила в Черном море присутствие своих кораблей до 17, среди которых пять ракетоносителей:

"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых пять ракетоносителей, включая два подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет".