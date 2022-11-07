Подрыв ГЭС может привести к необратимому падению уровня воды в Каховском водохранилище.

"Энергоатом" анализирует влияние возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС на безопасность работы ЗАЭС.

"Учитывая информацию о минировании дамбы Каховского водохранилища, шлюзов и опор Каховской ГЭС и, соответственно, высокую угрозу подрыва этих сооружений, ГП "НАЭК "Энергоатом" по требованию Госатомрегулирования срочно анализирует влияние последствий, которые такой подрыв будет иметь на безопасность эксплуатации Запорожской атомной электростанции", – сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Отмечается, что подрыв ГЭС может привести к необратимому падению уровня воды в Каховском водохранилище, из которого подается охлаждающая вода для ЗАЭС.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что из-за оккупации станции и вмешательства представителей "Росатома" в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.

По данным украинской разведки, захватчики заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле. Они заранее спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской гидроэлектростанции. В случае подрыва в зоне быстрого затопления окажется Херсон и еще более 80 населенных пунктов.

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