МИД решительно осуждает продолжающуюся оккупацию Запорожской АЭС.

Министерство иностранных дел Украины призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организацию Объединенных Наций удвоить усилия для скорейшего освобождения Запорожской АЭС от оккупантов.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"МИД решительно осуждает продолжающуюся оккупацию Запорожской АЭС, которая продолжает находиться под эффективным контролем российских военных подразделений и представителей российских энергетических компаний. Действия российских ядерных террористов на ЗАЭС и во временно оккупированном г. Энергодар, постоянные ракетные обстрелы территории Украины со стороны РФ, в том числе и в направлении этой и других атомных электростанций, представляют беспрецедентную угрозу ядерной безопасности Украины, Европы и всего мира. РФ должна неукоснительно соблюдать законы и обычаи войны, в том числе и касательно ядерных объектов", - заявили в МИД.

В министерстве призвали генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша удвоить усилия с целью поиска путей скорейшего освобождения ЗАЭС от российских захватчиков, возврата ее под полный контроль Украины, восстановления безопасности станции, а также выработки действенных модальностей направления на ЗАЭС миссии международных экспертов под эгидой МАГАТЭ/ООН.

"Рассчитываем на активную позицию государств-партнеров по этому поводу в рамках предстоящих заседаний Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ. Требуем от России полного выполнения резолюции Совета управляющих МАГАТЭ от 03.03.2022 "Последствия ситуации в Украине для ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий", - заявили в МИД.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "РФ должна немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов в Украине, и вернуть украинской стороне контроль над всеми захваченными ядерными установками. Циничные попытки страны-агрессора заставить Украину приобретать произведенную ею же на ЗАЭС электроэнергию должны немедленно прекратиться".

Как сообщал УНИАН, Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупацией находится город-спутник АЭС Энергодар. Во время захвата станции россияне отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ.

Сегодня, 3 июня, в ГУР МОУ заявили, что на Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции, поскольку на предприятии практически нет запчастей и расходных материалов.

По данным ГУР, руководством РФ изучается возможность подсоединения станции к энергосистеме РФ. Впрочем, по техническим причинам это пока технически невозможно.