Переводить энергоблока ЗАЭС в "горячий останов" - запрещено, так как это может привести к радиационной аварии.

Оккупанты на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вывели 4-й энергоблок из состояния "холодного останова" и перевели его в состояние "горячего останова", что запрещено требованиями эксплуатации, так как такие действия могут спровоцировать аварию.

Зато энергоблок №6 выводят из "горячего" состояния в "холодное", сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Так, в соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в "холодном останове". Перевод энергоблоков в более опасный "горячий останов" - запрещен.

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"Несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к увеличению случаев количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии", - заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Ситуация на ЗАЭС

С марта 2022 года Запорожская АЭС находится под российской оккупацией. С тех пор она постоянно находится в шаге от катастрофы.

Кроме того, россияне превратили ЗАЭС в военную базу. На площадке атомного объекта находятся российская техника и военные. А периметр вокруг станции заминирован.

В августе стало известно, что в результате вывода 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состояние "горячего останова", вопреки условиям лицензии и требованиям "Энергоатома", произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй, из-за чего его срочно перевели в холодное состояние.

Зато оккупанты начали разогревать 6-й энергоблок Запорожской АЭС.

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