По данным украинской разведки, угрозы нет.

В Главном управлении разведки отметили, что сейчас вероятность провокаций со стороны российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции минимальная.

В комментарии ТСН.иа в ГУР сказали, что угрозы нет. По данным украинской разведки, россияне пытаются поднять панику среди населения Украины.

"Что касается возможной провокации россиян на ЗАЭС, то сейчас опасности нет. Активно работает российское ИПСО, они пытаются посеять панику, напугать украинцев. Конечно, в случае повышения вероятности провокаций по-прежнему - ГУР, президент и другие спецслужбы обязательно предупредят. А вот сейчас волноваться не стоит", – подытожили в Главном управлении разведки.

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Провокации на АЭС - что сообщалось

В конце 2022 года появилась информация, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет, а также иранских дронов-камикадзе.

Позже стало известно, что РФ готовит теракт на этой АЭС. 15 августа 2023 года в украинском подполье сообщили, что в Курской области продолжается подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС. Эта провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь внимание мира от захвата ЗАЭС.

Уже 16 августа в СМИ распространилась информация, что российский диктатор Владимир Путин на днях распорядился возобновить подготовку к техногенной катастрофе на Курской атомной электростанции. Россияне якобы планируют воплотить в жизнь преступный план в конце августа-начале сентября. Утверждалось, что почти "одновременно с техногенной катастрофой на Курской АЭС готовится подобная акция и на Запорожской АЭС".

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