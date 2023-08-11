В реакторе произошла утечка воды.

НАЭК "Энергоатом" информирует о новом инциденте на Запорожской атомной электростанции из-за преступных действий оккупантов.

Как сообщила пресс-служба "Энергоатома", в результате вывода 4-го энергоблока временно оккупированной Запорожской АЭС в "горячее" состояние в нарушение условий лицензии и требований Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй.

"Это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Поэтому оккупационное руководство начало перевод 4 - го энергоблока ЗАЭС в состояние "холодный останов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что радиологического выброса в окружающую среду не было.

По информации "Энергоатома", в то же время в течение следующих трех дней захватчики переведут 6-й энергоблок ЗАЭС в "горячий останов". Отмечается, что это является очередным нарушением условий лицензии и требований "Энергоатома".

"Некомпетентное нелегитимное "руководство" ЗАЭС от Росатома последовательно выводит блоки захваченной станции из строя. И это преступление с умышленным повреждением оборудования 4-го энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечке потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждению дорогостоящего оборудования первого контура, будет расследовано", - подчеркнул президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Он добавил, что все причастные к инциденту, кто продолжает выполнять преступные приказы Росатома и доводит до критического состояния оборудование всех энергоблоков Запорожской АЭС, после деоккупации станции будут обнаружены и привлечены к ответственности.

Котин также сообщил, что высоковольтную линию связи 750 кВ отремонтировали-и ЗАЭС подключена к основной линии питания вчера, 10 августа, в 19:02.

Отмечается, что эта линия ЗАЭС является основной для питания временно оккупированной Запорожской АЭС. Она была повреждена ночью 10 августа. После этого станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозило потерей внешнего питания – блэкаутом.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, в марте 2022 года российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС. С тех пор АЭС постоянно находится на грани катастрофы.

30 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию сообщил, что ее больше невозможно защитить.

Также Оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.

На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом". Им не хватает персонала, поскольку украинские работники станции в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.

Сейчас все энергоблоки ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова, 4-й-был в состоянии горячего останова.

Вчера "Энергоатом" сообщил, что ЗАЭС снова под угрозой: ночью станция потеряла питание от основной линии.

Врио исполнительного директора "Энергоатома" Тарас Ткач отметил, что в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции". Но такой режим труден для реакторной установки, его длительное использование может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

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