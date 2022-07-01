Уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

Средняя цена на сжиженный газ за июнь в сетях АЗС снизилась на 1,99 грн/л – до 39,40 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 4,01 грн/л и 4,00 грн/л, до 37,99 и 37,98 грн/л соответственно.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 37,95 грн/л (-4,00 гривны до 1 июня). На станциях KLO и SOCAR продукт подешевел на 5,20 и 2 гривны, до 37,79 и 39,98 грн/л соответственно.

Кроме того, на 2-5 гривны подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Как отметили в "А-95", уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

По данным экспертов, сейчас автогаз едва ли не единственный вид топлива, по которому на АЗС нет очередей.

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