Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, на восстановление критической инфраструктуры.

Правительство Японии выделило 170 миллионов долларов США на восстановление Украины.

Как сообщается на правительственном портале, средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, на восстановление критической инфраструктуры.

"Безусловным приоритетом на этом этапе восстановления является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах", - сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Отмечается, что помощь будет предусматривать предоставление японскими партнерами товаров и услуг, необходимых для восстановления.

Война в Украине и позиция Японии:

После вторжения России в Украину Япония ввела санкции против агрессора. Санкции были направлены на олигархов, оборонный и финансовый сектора России.

25 марта Япония ударила по РФ новыми санкциями. Япония запретила экспорт продукции 81 российской компании. Также Япония расширила экспортные санкции в отношении России, запретив вывоз в РФ предметов роскоши.

16 января Кабинет министров принял решение о подписании соглашения об отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества с правительством Японии. Соглашение предусматривает перенос исполнения долговых обязательств в размере около 50 млн долларов США (8 млрд иен) по займам, привлеченным в рамках четырех кредитных соглашений, на 2027-2031 годы.

27 января 2023 года Япония заявила о расширении санкций против агрессора.

31 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица получит от Японии мобильные системы для очистки воды.

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