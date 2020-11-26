По мнению нардепа, монопольное положение "Нефтогаза" на рынке природного газа не соответствует общегражданским интересам.

Выведение государственной добывающей компании "Укргаздобычи" из-под управления НАК "Нефтогаз Украины" в прямое подчинение Кабинету министров Украины будет способствовать повышению эффективности ее работы и даст ей возможность самостоятельно по рыночным ценам продавать на бирже добытый газ.

Об этом сегодня заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко во время презентации инициированного им законопроекта №4400 по созданию конкуренции на рынке природного газа и ликвидации монополизма "Нефтогаза".

"Надо требовать от правительства освободить "Укргаздобычу" от абсолютно неэффективной системы корпоративного управления со стороны НАК "Нафтогаз". Вывод "Укргаздобычи" в прямое подчинение Кабинету министров поставило бы точку в вопросе, нужен ли нам вообще НАК "Нафтогаз", или нет", – заявил Кучеренко.

По мнению нардепа, монопольное положение "Нефтогаза" на рынке природного газа не соответствует общегражданским интересам, создает риски злоупотребления таким положением и совершение коррупционных деяний должностными лицами НАК. Поэтому для урегулирования работы рынка газа в Украине, нужно выводить газ отечественной добычи на открытую для всех субъектов рынка биржевую платформу.

"Нет другого механизма, как биржевая торговля, для свободного доступа к ресурсу всех субъектов рынка. Механизм биржевой торговли газом УГД ("Укргаздобыча" – ред.) абсолютно не противоречит никаким законам, а наоборот он создаст рыночную конкурентную среду для определения справедливой цены на рынке. Он положил бы конец абсолютно неправильному подходу к ценообразованию по формуле Амстердам+, когда идет привязка к импортной цене", – пояснил Кучеренко.

При этом он уверен, что увольнение "Укргаздобычи" из-под управления "Нефтогаза" приведет к снижению цены газа для конечного потребителя за счет лишения последнего монопольного положения.

"Конкурентный рынок и продажа газа на бирже – это те механизмы, которые помогут цене на газ снизиться, ведь будет найден баланс между платежеспособностью потребителя и возможностью УГД обеспечить выполнение своей производственной программы. Поэтому однозначно могу сказать, что она снизится", – подчеркнул нардеп.

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Автор: УНИАН