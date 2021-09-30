Кабмин планирует выделить из госбюджета предприятиям теплокоммунэнерго более 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах.

Столичная тепловая инфраструктура технически готова к началу отопительного сезона.

Об этом заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

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"Относительно отопительного сезона. В Киеве более 11 тыс. жилых домов, и все они должны быть готовы к началу отопительного сезона. Каждый управляющий, независимо от формы собственности - коммунальной, частной, ОСМД, ЖСК - должен понимать свою ответственность перед жителями за своевременную и качественную подготовку к зиме... Технически мы готовы", - сказал Кличко.

В то же время мэр отметил, что высокие цены на газ и переведенные на местное самоуправление тарифы делают ситуацию близкой к критической.

"Но есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической: высокие цены на газ, переведенные на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний. Ассоциация городов Украины и я, как ее глава, предложили центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению", - отметил Кличко.

Он напомнил, что обращался к премьер-министру, чтобы правительство зафиксировало цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб м. вместо рыночных 35 грн.

Вместе с тем, как подчеркнул Кличко, НАК "Нафтогаз Украины" должен немедленно изъять дискриминационные нормы из договоров на поставку газа. А местным бюджетам должна быть погашена разница в тарифах прошлых лет и предусмотрена компенсация на будущее. Это позволит, по словам мэра, сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона.

""Киевтеплоэнерго" обеспечило надлежащую техническую подготовку городского хозяйства к отопительному сезону. Приняло меры, чтобы аккумулировать средства за счет взвешенной работы с должниками и обеспечить закупку газа... Но сегодня мы ждем от государства ответа на ключевой вопрос: каким будет механизм компенсации местным бюджетам, чтобы мы могли не повышать тариф для населения. Но тариф до сих пор не утвержден", - отметил Кличко.

Повышение тарифов:

Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что катастрофический рост цен на газ для тепловиков неизбежно приведет к повышению тарифов на тепло для населения.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне и заверил в готовности правительства "подставить плечо".

24 сентября Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует выделить из госбюджета предприятиям теплокоммунэнерго более 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах.

Автор: Инна Андалицкая