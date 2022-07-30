По версии россиян, якобы выявлены нарушения условий отбора газа.

Российский газовый монополист "Газпром" прекратил поставки в Латвию. Причина - якобы выявленные нарушения условий отбора газа.

Об этом говорится в заявлении компании в Telegram.

"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 29 июля, оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze сообщил о том, что возобновил закупку газа с территории РФ и будет расплачиваться в евро.

Напомним, что РФ не впервые прекращает поставки газа в Латвию с начала войны в Украине. Раньше это случалось несколько раз, но с середины июня ситуация начала налаживаться.

Как сообщал УНИАН, 26 июля страны ЕС договорились о сокращении на 15% объемов потребления газа в сравнении с их средним потреблением за последние пять лет, на срок с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года с возможным продлением до конца мая.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что продление санкций против РФ может привести к катастрофическому росту цен на энергоносители во всем мире.

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