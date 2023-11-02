Магистральный трубопровод диаметром 450 мм эксплуатируется около 55 лет, этим трубопроводом поставляется тепло и горячая вода в 140 зданий Печерского района.

"Киевтеплоэнерго" оперативно локализовало повреждение теплосети на ул. Деловой в центре столицы.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация. Отмечается, что магистральный трубопровод диаметром 450 мм эксплуатируется около 55 лет, этим трубопроводом поставляется тепло и горячая вода в 140 зданий Печерского района.

"Сегодня около 10:00 на ул. Деловой произошло повреждение теплосети с утечкой воды наружу. Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" оперативно перекрыла подачу теплоносителя и локализовала повреждения. Сейчас начата подготовка к ремонтным работам, которые планируется завершить в течение суток", - говорится в сообщении.

В КГГА также отметили, что восстановление горячего водоснабжения и отопления произойдет сразу после завершения ремонтных работ.

Отопительный сезон в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве власти вводят систему автоматического регулирования подачи отопления. Она будет увеличивать или уменьшать подачу тепла, в зависимости от температуры на улице.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, новая система регулирования будет реагировать на погодные условия и, соответственно, автоматически уменьшать или увеличивать подачу тепла не только в центральной отопительной системе, но и индивидуально в домах.

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