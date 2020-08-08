В городах Западного Донбасса подали воду

Ориентировочно в 14:00 вода дойдет до Павлограда, сначала заполнят резервуары до минимального уровня и затем воду подадут в сети.

Сегодня восстановлено водоснабжение трех городов Западного Донбасса - Синельникова, Першотравенска и Терновки, кроме Павлограда, которые были отключены 6 августа из-за долгов за электроэнергию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Согласно сообщению ДТЭК Днепровские электросети, компании 7 августа вечером возобновила электроснабжение водоканала «Днепр-Западный Донбасс» под гарантийные обязательства погашения долга, предоставленные Днепропетровским областным советом, Днепропетровской облгосадминистрацией и ГП «Днепр-Западный Донбасс».

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«По результатам переговоров с представителями Днепропетровского облсовета, Днепропетровской ОГА и ГП« Днепр-Западный Донбасс» было подписано гарантийное письмо о погашении долгов госпредприятия. Областная власть обязалась погасить 8,6 млн грн до 14 августа 2020 года. Кроме того, руководитель ГП «Днепр-Западный Донбасс» гарантирует подписание нового графика реструктуризации долга, согласно которому предприятие обязуется выплатить 40 млн грн».

Отмечается, что задолженность ГП «Днепр-Западный Донбасс» за электроэнергию начала формироваться с 2010 года, что привело к накоплению общей задолженности в размере 113,4 млн грн. С началу 2020 года предприятие полностью остановило как текущие выплаты, так и предыдущие задолженности. Долг по началу 2020 года составил 8 млн грн.

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«Призываю руководство городов как можно скорее произвести оплату за воду. Со своей стороны мы прилагаем все усилия для обеспечения водой Синельникова, Першотравенска и Терновки автономно от Павлограда, где руководство водоканала фактически взяло в заложники жителей всех вышеназванных городов. Там сложная ситуация и требуется замена руководителей», - заявил председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык. Он также отметил необходимость передачи местного водоканала в управление Днепропетровского облсовета, для финансовой поддержки предприятия.

Данный вопрос планируется рассмотреть на внеочередной сессии Павлоградского горсовета 11 августа.

Сейчас в городе организован подвоз питьевой воды по более 30 адресам.

По словам первого заместителя городского головы Павлограда Виталия Мовчана, сегодня ночью в 1:30 началось заполнение водой трубопровода ГП «Днепр Западный Донбасс» от Синельниково. Ориентировочно в 14:00 вода дойдет до Павлограда, сначала заполнят резервуары до минимального уровня и затем воду подадут в сеть.

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