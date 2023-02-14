Большинство из них уже не подлежат ремонту, нужно все сводить с нуля.

Россияне во время ракетных атак уничтожили почти все электроподстанции Львовской области. Как сообщает мэр Львова Андрей Садовый в интервью РБК-Украина большую часть из этих объектов невозможно восстановить – нужно заново строить.

"У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные сообразительные решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают", - сказал Садовый.

Во Львове есть достаточно много разрушений других типов. В том числе речь идет и об объектах другой критической инфраструктуры и не только.

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"Также была фактически полностью разрушена частная станция ремонта машин. Это было трагично, потому что там много погибло гражданских людей. Станция полностью была уничтожена. Конечно, мы помогли им восстановиться, поэтому они начали свою работу", - добавил глава города.

Обстрелы Львовской области Россией: что известно из последних на данный момент новостей

На минувшей неделе ПВО Львовщины ликвидировало девять ракет, однако было зафиксировано одно попадание в объект критической инфраструктуры.

10 февраля глава ОГА Козицкий сообщил, что одна из ракет упала вблизи автобусной остановки в Золочевском районе.

Кроме этого с 10 октября во время массовых рентных атак Кремль регулярно атакует критическую инфраструктуру Львовской области. К примеру, 14 января было зафиксировано попадание, а в конце декабря 90 % Львова осталось без света.

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