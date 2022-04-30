Кабмин переназначил его до 29 апреля 2023 года.

Кабинет министров продлил полномочия Юрия Витренко как председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" до 29 апреля 2023 года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 26 апреля.

Отмечается, что срок выполнения Витренко своих полномочий подходил к концу 29 апреля, поэтому с 30 апреля правительство избрало и переназначило его главой компании еще на один год.

Как сообщал УНИАН, Витренко ранее был исполнительным директором "Нафтогаза", однако в апреле 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы государственной компании. Основанием для принятия такого решения называлось рассмотрение отчета о деятельности компании за 2020 год: "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания Общего собрания акционеров работа Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году была признана неудовлетворительной. В то же время принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко председателем правления.

Впоследствии Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обращалось в Шевченковский районный суд Киева с иском о прекращении контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и Витренко: подписание контракта, по данным НАПК, нарушало закон, ведь ранее чиновник работал заместителем министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, "влияя одновременно на НАК "Нафтогаз Украины".

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