В нацагентстве отмечают, что подписание контракта с Юрием Витренко нарушает закон, ведь раньше он работал заместителем министра энергетики.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обратилось в Шевченковский районный суд Киева с иском о прекращении контракта между НАК " Нафтогаз Украины" и председателем правления компании Юрием Витренко.

Как сообщает пресс-служба НАПК, подписание контракта с Витренко нарушает закон, ведь раньше он "работал в должности заместителя министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, воздействуя одновременно на НАК "Нафтогаз Украины".

"Раньше для прекращения этого нарушения (прекращение действия контракта) НАПК направило предписания в Кабмин и наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". До сих нарушение не было устранено", - говорится в сообщении.

В связи с этим НАПК обратилось в суд для расторжения трудового договора с Витренко.

Также НАПК отправило письмо председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором разъяснило, как наблюдательный совет обязан устранить нарушение закона.

Отмечается, что необходимость в этом письме возникла после заявления наблюдательного совета о якобы отсутствии у него прав на расторжение контракта с председателем правления.

"На самом деле такие полномочия принадлежат исключительно наблюдательному совету. Отстранение от реализации таких полномочий свидетельствует о нарушении самим наблюдательным советом Руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности", - считают в НАПК.

Противостояние между НАПК и "Нафтогазом" из-за назначения Витренко

28 апреля Кабинет министров остановил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Витренко.

5 июня председатель НАПК Александр Новиков заявил, что распоряжение правительства о назначении Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные.

В НАПК считают, что во время исполнения полномочий и.о. министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза", что является нарушением при назначении его на должность.

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Автор: Антонина Доломанжи