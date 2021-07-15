Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обратилось в Шевченковский районный суд Киева с иском о прекращении контракта между НАК " Нафтогаз Украины" и председателем правления компании Юрием Витренко.
Как сообщает пресс-служба НАПК, подписание контракта с Витренко нарушает закон, ведь раньше он "работал в должности заместителя министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, воздействуя одновременно на НАК "Нафтогаз Украины".
"Раньше для прекращения этого нарушения (прекращение действия контракта) НАПК направило предписания в Кабмин и наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". До сих нарушение не было устранено", - говорится в сообщении.
В связи с этим НАПК обратилось в суд для расторжения трудового договора с Витренко.
Также НАПК отправило письмо председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором разъяснило, как наблюдательный совет обязан устранить нарушение закона.
Отмечается, что необходимость в этом письме возникла после заявления наблюдательного совета о якобы отсутствии у него прав на расторжение контракта с председателем правления.
"На самом деле такие полномочия принадлежат исключительно наблюдательному совету. Отстранение от реализации таких полномочий свидетельствует о нарушении самим наблюдательным советом Руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности", - считают в НАПК.
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Противостояние между НАПК и "Нафтогазом" из-за назначения Витренко
28 апреля Кабинет министров остановил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Витренко.
5 июня председатель НАПК Александр Новиков заявил, что распоряжение правительства о назначении Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные.
В НАПК считают, что во время исполнения полномочий и.о. министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза", что является нарушением при назначении его на должность.
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