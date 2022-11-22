Сегодня Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в украинской энергетике остается сложной, но контролируемой. Над восстановлением энергосетей работает 70 ремонтных бригад, более 1 тыс. специалистов.

Сумма ущерба НЭК "Укрэнерго" в результате ракетных атак российских войск на энергетические объекты составляет более 70 миллиардов гривень.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, что ремонтные работы и замена поврежденного оборудования продолжаются.

"По предварительным оценкам, сумма убытков НЭК" Укрэнерго" из-за военной агрессии России составляет более 70 млрд грн", - сказал он.

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По словам премьера, над восстановлением энергосетей работает 70 ремонтных бригад - более 1000 квалифицированных специалистов.

Атаки РФ по инфраструктуре Украины

Как сообщал УНИАН, в октябре и ноябре энергосистема Украины потерпела несколько массированных ракетных атак российских оккупантов. Самая масштабная - 15 ноября, когда оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 иранских дронов.

В результате этой атаки было поражено около 15 энергетических объектов в различных областях.

Сегодня, 22 ноября, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в стране не осталось неповрежденных российскими ракетными обстрелами гидро - и теплоэлектростанций, также были поражены все узловые подстанции.

Также сегодня Шмыгаль заявил, что ситуация в украинской энергетике остается сложной, но контролируемой. Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад, более 1 тыс. специалистов.

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