Рейтерович подчеркнул, что Европа заинтересована в стабильной работе энергетической системы Украины.

Ракетные атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины перестанут оказывать такое значительное влияние на энергосистему страны.

Такое мнение в эфире телемарафона озвучил политолог Игорь Рейтерович.

По словам эксперта, "энергетический Рамштайн" для Украины не будет действовать с такими задержками, какие наблюдаются с поставками военно-технической помощи.

"Он конечно заработает быстрее даже чем "Рамштайн", который касался вооружения по одной простой причине. Давайте вспомним, что накануне широкомасштабного вторжения украинская система была отключена от системы общей Российской Федерации и перенаправлена на систему именно Европейского Союза. Тогда был сделан такой тест, он показал что все работает. Нет каких-то там принципиальных расхождений и проблем, которые не позволяют нам действовать в рамках этой европейской энергетической системы. Поэтому уже сейчас поставки какой-то электроэнергии могут совершаться в оперативном каком-то порядке. В зависимости от того, какие у нас потребности есть. И насколько мне известно, такие поставки уже были. В частности Польша это делала. Понятно, что они в большей мере пока касается более западных регионов Украины. Но опять-таки, поскольку у нас единая энергосистема, если туда будет идти дополнительная какая-то энергия можно будет тогда ее перебрасывать на другие области", – отметил Рейтерович.

По словам политолога, Украина получит какой-то запас средств, которые необходимы нашим энергетикам, чтобы оперативно исправлять повреждения энергетической инфраструктуры.

"Эти поставки в ближайшее время будут уже сделаны. … Я думаю, что количество этих запасов будет только увеличиваться, поскольку уже отопительный период", – считает он.

Эксперт подчеркнул, что Европа заинтересована в стабильной работе энергетической системы Украины.

"В том числе из-за того, что у нас есть определенные взаимосвязь. Да и когда-то мы им давали энергию, когда им надо было. И теперь их очередь помогать нам, перебрасывать какие-то остатки этой энергии, излишки, которые у них есть, для того чтобы мы держали свою систему в определенном балансе. Поэтому я думаю, что тут как раз не будет это все растянуто во времени. … Этот вопрос сейчас даже более важный в каких-то моментах, нежели вопрос конкретно военно-технической помощи. Почему что это тоже гуманитарная и национальная, по большому счету, безопасность. Если Украина в этом выстоять, она соответственно выстоит на поле боя", – добавил он.

По мнению Рейтеровича, помощь в энергетической сфере будет увеличиваться и Украина придет к тому, что российские атаки перестанут проносить столько проблем.

"Рано или поздно мы придем к такой ситуации, к определенному балансу, что сколько бы россияне не носили удары, это не будет очень сильно (по крайней мере, так как сейчас) влиять на нашу систему. Это объективно. У них ракет больше не станет, а вот у нас средства эти ракеты сбивать станет больше", – уверен он.

"Рамштайн" для Украины в сфере энергетики: что стоит знать

Во вторник, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Тогда президент заявил, что Россия серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Президент выступил за создания платформы для поддержки украинской экономики, в частности энергетической сферы, типа контактной группы в формате "Рамштайн", которая занимается вопросами военно-технической помощи.

"Эта платформа, такой "экономический Рамштайн", строится и начнет работать. Вопрос энергетики сегодня идет наряду с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка", – сказал глава государства.

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