По мнению эксперта, планом россиян было не только предотвращение гипотетического форсирования Днепра.

Российские оккупанты совершая теракт на Каховской ГЭС делали это в панике. Такими действиями они намеревались сорвать некое форсирование Днепра ВСУ.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. При этом аналитик отметил, что никогда не рассматривал сценарий с форсированием Днепра как один из наиболее приоритетных и даже не как второстепенный. "Но, видимо, командование российских оккупантов очень болезненно отреагировало на разведку боем в Запорожской области и с воплями "НАЧАЛОСЬ!" взорвали дамбу", - пояснил ситуацию Коваленко.

Однако, по мнению эксперта, планом россиян было не только предотвращение гипотетического форсирования Днепра.

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"Сейчас Юг Украины накрывает волной гуманитарной катастрофы, которой не было в истории современных войн и конфликтов. Разрушения, беженцы, крах транспортного сообщения. Все это колоссальные гуманитарные и не только, проблемы, которые должна будет решать Украина в ближайшее время. И я не исключаю, что задумкой оккупантов был не просто срыв форсирования, а срыв всего наступления, посредством создания масштабной гуманитарной катастрофы", - поделился мнением Коваленко.

Он добавил, что менно катастрофой, оккупанты решили отсрочить наступление ВСУ в целом, в любой локации зоны боевых действий.

"Вот только совершив настолько чудовищное преступление, сравнимое с применением оружия массового поражения, они никак не повлияли на подготовку и проведение наступления ВСУ, а только лишь показали всему миру, что с маниакальной россией следует решать вопрос как можно скорее и как можно жестче", - отметил аналитик.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты разрушили Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что такие действия оккупантов являются терактом.

А сегодня британский премьер Риши Сунак отметил, что россияне достигнут "нового дна", если станет понятно, что за подрыв Каховской дамбы несет ответственность Кремль. Однако при этом он подчеркнул, что разведка еще не сделала вывода о том, причастен ли президент РФ Владимир Путин к подрыву Каховской ГЭС.

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